"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Удары Ирана по радиолокационным станциям нарушили систему противовоздушной обороны США и Израиля, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диесена.
"Важно то, что США и их союзники используют так называемую многоуровневую систему противовоздушной обороны. Представьте себе пирамиду. В ее основании находятся эти радиолокационные станции. <…> Эти радары были уничтожены на раннем этапе. В результате и США, и Израиль фактически ослепили", — рассказал он.
Аналитик отметил, что после уничтожения РЛС Соединенным Штатам и Израилю станет сложнее определить время запуска и цели ракет, используемых Ираном. Кроме того, по мнению Джонсона, стратегия Тегерана в текущем конфликте значительно отличается от той, которая применялась во время летнего противостояния с Вашингтоном: сейчас Тегеран быстрее реагирует на удары по своей территории и атакует американские военные базы.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.