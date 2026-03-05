Рейтинг@Mail.ru
"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад
22:41 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/iran-2078871493.html
"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад
"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад - РИА Новости, 05.03.2026
"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад
Удары Ирана по радиолокационным станциям нарушили систему противовоздушной обороны США и Израиля, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:41:00+03:00
2026-03-05T22:41:00+03:00
"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад

Джонсон: удары Ирана по РЛС ослепили США и Израиль

© Фото : U.S. Navy Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Удары Ирана по радиолокационным станциям нарушили систему противовоздушной обороны США и Израиля, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диесена.
"Важно то, что США и их союзники используют так называемую многоуровневую систему противовоздушной обороны. Представьте себе пирамиду. В ее основании находятся эти радиолокационные станции. <…> Эти радары были уничтожены на раннем этапе. В результате и США, и Израиль фактически ослепили", — рассказал он.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"На пределе". В США раскрыли тревожную правду о произошедшем в Иране
Вчера, 18:30
Аналитик отметил, что после уничтожения РЛС Соединенным Штатам и Израилю станет сложнее определить время запуска и цели ракет, используемых Ираном. Кроме того, по мнению Джонсона, стратегия Тегерана в текущем конфликте значительно отличается от той, которая применялась во время летнего противостояния с Вашингтоном: сейчас Тегеран быстрее реагирует на удары по своей территории и атакует американские военные базы.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
Вчера, 16:47
 
