Глава МИД Ирана заявил о политической поддержке со стороны России и Китая

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о сохраняющейся политической поддержке со стороны России и Китая на фоне военной операции США на Ближнем Востоке.
При этом глава иранского МИД отказался вдаваться в подробности кооперации Ирана с другим странами.
"Я не собираюсь раскрывать детали нашего сотрудничества с другими странами", - заявил Аракчи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
