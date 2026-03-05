Курдские оппозиционные партии заключили договор о ненападении с Ираном

БАГДАД, 5 мар – РИА Новости. Курдские оппозиционные партии не располагают оружием, заключили соглашение не нападать на Иран и вряд ли отправятся туда воевать, заявил в беседе с РИА Новости источник в Демократической партии Курдистана (ДПК) в Ираке, которая является крупнейшей курдской партией в стране.

Ранее в израильских и американских СМИ появились сообщения о том, что региональные власти Иракского Курдистана якобы вооружают и перебрасывают боевиков из курдских оппозиционных движений в Иран для участия в военных действиях против иранских властей.

"Эти сообщения абсолютно неверны и не имеют под собой никаких оснований. Сегодня нет военизированных курдских оппозиционных фракций, они стали политическими партиями", - сказал источник.

При этом, по его словам, лидеры этих партий в настоящее время проживают в США и ​​некоторых европейских странах.

"Участники этих фракций сдали оружие и подписали обязательства не ставить в неловкое положение региональное правительство Курдистана , не нападать на Иран и уважать соглашение о безопасности между правительствами Багдада и Тегерана", - сказал собеседник агентства.

Он указал, что оружия были сданы региональному правительству Курдистана, которое, в свою очередь, передало его иракскому правительству.

Что касается возможности давления Вашингтона на правительство Курдистана с целью отправить курдских боевиков в Иран, источник выразил сомнение, что американская сторона воспользуется сложившейся ситуацией для давления на правительство Курдистана.