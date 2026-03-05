Рейтинг@Mail.ru
Израиль помогает курдам занять позиции для наступления в Иране, пишут СМИ
21:34 05.03.2026 (обновлено: 22:41 05.03.2026)
Израиль помогает курдам занять позиции для наступления в Иране, пишут СМИ
Израиль помогает курдам занять позиции для наступления в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Израиль помогает курдам занять позиции для наступления в Иране, пишут СМИ
Израильские военные помогают курдским силам занимать позиции с целью наступления на северо-западе Ирана, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
тегеран (город)
в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль помогает курдам занять позиции для наступления в Иране, пишут СМИ

Bloomberg: ЦАХАЛ помогает курдам занять позиции для наступления на Иран

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Израильские военные помогают курдским силам занимать позиции с целью наступления на северо-западе Ирана, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника.
"Израильские военные пытаются открыть курдским силам путь для занятия позиций на северо-западе Ирана, чтобы еще больше подорвать авторитет Тегерана", — говорится в публикации.
Источник заявил, что израильская армия работает над тем, чтобы курдские формирования "чувствовали себя достаточно уверенно" для противостояния Тегерану. Также подчеркивается, что в иранских регионах, населенных курдами, в ходе конфликта пришлось значительное число ударов по военным и правоохранительным органам.
По словам источника, вооруженные курды могут спровоцировать падение власти в Иране, начав активные действия с периферии.
Отмечается, что шаг вызывает тревогу в Турции и Ираке, значительную долю населения которых также составляют курды.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает курдскую оппозицию в случае ее решения начать наземную операцию в Иране. Трамп добавил, что не может сказать, предоставят ли или уже предлагали ли Соединенные Штаты воздушную поддержку для любого курдского наступления.
В миреИранИзраильТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
