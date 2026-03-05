Израиль помогает курдам занять позиции для наступления в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Израильские военные помогают курдским силам занимать позиции с целью наступления на северо-западе Ирана, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника.
"Израильские военные пытаются открыть курдским силам путь для занятия позиций на северо-западе Ирана, чтобы еще больше подорвать авторитет Тегерана", — говорится в публикации.
Источник заявил, что израильская армия работает над тем, чтобы курдские формирования "чувствовали себя достаточно уверенно" для противостояния Тегерану. Также подчеркивается, что в иранских регионах, населенных курдами, в ходе конфликта пришлось значительное число ударов по военным и правоохранительным органам.
По словам источника, вооруженные курды могут спровоцировать падение власти в Иране, начав активные действия с периферии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает курдскую оппозицию в случае ее решения начать наземную операцию в Иране. Трамп добавил, что не может сказать, предоставят ли или уже предлагали ли Соединенные Штаты воздушную поддержку для любого курдского наступления.