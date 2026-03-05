Минобороны Италии прокомментировало ситуацию вокруг Ирана

РИМ, 5 мар - РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран выходит за пределы международного права, об их операции не была предупреждена ни одна страна в мире, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
"Эта война застала нас в той же обстановке, что и любого другого. Потому что этим решением не поделились ни с кем. Конечно, она вышла за рамки, но об этом и говорить не нужно, норм международного права", - заявил он, выступая с информационным сообщением в Палате депутатов итальянского парламента.
Министр подчеркнул, что, хотя руководство Италии подверглось критике из-за того, что его не проинформировали об операции, нужно учитывать, что о ней не знало ни одно правительство в мире.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки США и Израиля был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.