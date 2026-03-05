Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Италии прокомментировало ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/iran-2078863131.html
Минобороны Италии прокомментировало ситуацию вокруг Ирана
Минобороны Италии прокомментировало ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Минобороны Италии прокомментировало ситуацию вокруг Ирана
Нападение США и Израиля на Иран выходит за пределы международного права, об их операции не была предупреждена ни одна страна в мире, заявил глава Минобороны... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:25:00+03:00
2026-03-05T21:25:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
гуидо крозетто
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569432101_0:509:2664:2008_1920x0_80_0_0_5cb12ab8b95bfc4a2d6c92b849114154.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078839055.html
https://ria.ru/20260305/ukraina-2078818345.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569432101_0:50:2664:2048_1920x0_80_0_0_0046b5fa139cf5fbe68f2fa429623ca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, гуидо крозетто, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Гуидо Крозетто, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Минобороны Италии прокомментировало ситуацию вокруг Ирана

Крозетто: ситуация вокруг Ирана выходит за пределы международного права

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаги Италии м ЕС
Флаги Италии м ЕС - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаги Италии м ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 5 мар - РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран выходит за пределы международного права, об их операции не была предупреждена ни одна страна в мире, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
"Эта война застала нас в той же обстановке, что и любого другого. Потому что этим решением не поделились ни с кем. Конечно, она вышла за рамки, но об этом и говорить не нужно, норм международного права", - заявил он, выступая с информационным сообщением в Палате депутатов итальянского парламента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп назвал Испанию "лузером", враждебно настроенным к НАТО
Вчера, 18:46
Министр подчеркнул, что, хотя руководство Италии подверглось критике из-за того, что его не проинформировали об операции, нужно учитывать, что о ней не знало ни одно правительство в мире.
"И если вы в курсе полемики в США, даже в американском руководстве на самом высоком уровне не знали о запуске самолетов", - сказал Крозетто.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки США и Израиля был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Флаг Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Италии заявили, что мира на Украине не достичь на условиях Европы
Вчера, 17:33
 
В миреСШАИзраильИранГуидо КрозеттоАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала