Минобороны Италии прокомментировало ситуацию вокруг Ирана

РИМ, 5 мар - РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран выходит за пределы международного права, об их операции не была предупреждена ни одна страна в мире, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

"Эта война застала нас в той же обстановке, что и любого другого. Потому что этим решением не поделились ни с кем. Конечно, она вышла за рамки, но об этом и говорить не нужно, норм международного права", - заявил он, выступая с информационным сообщением в Палате депутатов итальянского парламента.