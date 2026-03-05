https://ria.ru/20260305/iran-2078860865.html
В Париже назвали атаку БПЛА на Азербайджан нарушением международного права
Франция решительно осуждает атаку иранских беспилотников на международный аэропорт в Азербайджане и считает произошедшее нарушением международного права,... РИА Новости, 05.03.2026
