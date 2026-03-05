Процесс эвакуации граждан из Ирана в Азербайджан продолжается

БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Процесс эвакуации граждан из Ирана в Азербайджан по сухопутной границе продолжается, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана.
"Процесс эвакуации граждан из Ирана в Азербайджан через пограничный пропускной пункт "Астара" продолжается. В настоящее время из Ирана в Азербайджана перешли более 10 сотрудников диппредставительства Болгарии в Иране. На пограничном пункте были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасного перехода этих дипломатов", - сообщили в погранслужбе.
Ранее кабинет министров Азербайджана распространил информацию о принятом решении о приостановке движения грузовых автомобилей через ирано-азербайджанскую государственную границу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании совета безопасности страны заявил, что после инцидента с беспилотниками в Нахичевани дал "соответствующие указания" по вопросам иранской границы.