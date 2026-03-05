Рейтинг@Mail.ru
Процесс эвакуации граждан из Ирана в Азербайджан продолжается - РИА Новости, 05.03.2026
21:01 05.03.2026
Процесс эвакуации граждан из Ирана в Азербайджан продолжается
Процесс эвакуации граждан из Ирана в Азербайджан по сухопутной границе продолжается, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
азербайджан
иран
болгария
ильхам алиев
в мире, азербайджан, иран, болгария, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Иран, Болгария, Ильхам Алиев
Мужчины возле Худаферинского моста, соединяющего территории Ирана и Азербайджана
Мужчины возле Худаферинского моста, соединяющего территории Ирана и Азербайджана . Архивное фото
БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Процесс эвакуации граждан из Ирана в Азербайджан по сухопутной границе продолжается, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана.
"Процесс эвакуации граждан из Ирана в Азербайджан через пограничный пропускной пункт "Астара" продолжается. В настоящее время из Ирана в Азербайджана перешли более 10 сотрудников диппредставительства Болгарии в Иране. На пограничном пункте были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасного перехода этих дипломатов", - сообщили в погранслужбе.
Ранее кабинет министров Азербайджана распространил информацию о принятом решении о приостановке движения грузовых автомобилей через ирано-азербайджанскую государственную границу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании совета безопасности страны заявил, что после инцидента с беспилотниками в Нахичевани дал "соответствующие указания" по вопросам иранской границы.
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
На азербайджано-иранской границе приостановили движение грузовых авто
В миреАзербайджанИранБолгарияИльхам Алиев
 
 
