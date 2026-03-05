Рейтинг@Mail.ru
20:55 05.03.2026 (обновлено: 21:01 05.03.2026)
Иран не просит прекращения огня и не видит оснований для переговоров с Соединенными Штатами, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 05.03.2026
Иран не просит прекращения огня, заявил Аракчи

Аракчи: Иран не просит прекращения огня и не видит оснований для диалога с США

© AP Photo / Frank Franklin IIГлава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Иран не просит прекращения огня и не видит оснований для переговоров с Соединенными Штатами, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы не просим о прекращении огня и не видим никаких причин, по которым нам следовало бы вести переговоры с США", - сказал Аракчи каналу NBC.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Изначальный план США в Иране провалился, и дальше будет хуже, заявил Аракчи
Вчера, 20:27
 
