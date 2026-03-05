Иран не просит прекращения огня, заявил Аракчи

https://ria.ru/20260305/iran-2078860042.html
Иран не просит прекращения огня и не видит оснований для переговоров с Соединенными Штатами, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:55:00+03:00
2026-03-05T20:55:00+03:00
2026-03-05T21:01:00+03:00
