Иран нанес удар по американскому авианосцу в Оманском заливе

ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иранские беспилотники ударили по американскому авианосцу в Оманском заливе, следует из заявления центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия".
«
"Авианосец "Авраам Линкольн", приблизившийся на расстояние 340 километров к морским границам Ирана в Оманском заливе для установления контроля над акваторией, был атакован беспилотниками ВМС КСИР. После этого корабль быстро скрылся <…> более чем на тысячу километров от залива", — цитирует его IRIB.
В воскресенье иранские военные также заявляли об ударе по авианосцу при помощи четырех крылатых ракет. После атаки судно отправилось в сторону Индийского океана. Американское командование опровергло сообщения о попадании снарядов по кораблю.
США и Израиль 28 февраля начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.