Иран нанес удар по американскому авианосцу в Оманском заливе
20:51 05.03.2026 (обновлено: 21:34 05.03.2026)
Иран нанес удар по американскому авианосцу в Оманском заливе
Иран нанес удар по американскому авианосцу в Оманском заливе - РИА Новости, 05.03.2026
Иран нанес удар по американскому авианосцу в Оманском заливе
Иранские беспилотники ударили по американскому авианосцу в Оманском заливе, следует из заявления центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия". РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:51:00+03:00
2026-03-05T21:34:00+03:00
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
оманский залив
сша
иран
оманский залив
Новости
сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, оманский залив
США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Оманский залив
Иран нанес удар по американскому авианосцу в Оманском заливе

Иран заявил об ударе беспилотниками по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"

© Фото : U.S. NavyАмериканский атомный авианосец "Авраам Линкольн"
Американский атомный авианосец Авраам Линкольн - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн" . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иранские беспилотники ударили по американскому авианосцу в Оманском заливе, следует из заявления центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия".
"Авианосец "Авраам Линкольн", приблизившийся на расстояние 340 километров к морским границам Ирана в Оманском заливе для установления контроля над акваторией, был атакован беспилотниками ВМС КСИР. После этого корабль быстро скрылся <…> более чем на тысячу километров от залива", — цитирует его IRIB.

Дым в Тегеране после ракетного удара - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Не учел главного". Почему у Трампа все пошло не по плану
Вчера, 08:00
В воскресенье иранские военные также заявляли об ударе по авианосцу при помощи четырех крылатых ракет. После атаки судно отправилось в сторону Индийского океана. Американское командование опровергло сообщения о попадании снарядов по кораблю.
США и Израиль 28 февраля начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
