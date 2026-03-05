Иран нанес удар по американскому авианосцу в Оманском заливе

«

"Авианосец "Авраам Линкольн", приблизившийся на расстояние 340 километров к морским границам Ирана в Оманском заливе для установления контроля над акваторией, был атакован беспилотниками ВМС КСИР. После этого корабль быстро скрылся <…> более чем на тысячу километров от залива", — цитирует его IRIB.