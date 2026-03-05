https://ria.ru/20260305/iran-2078857477.html
Политическая система Ирана функционирует очень хорошо, заявил МИД страны
Иранская политическая система очень хорошо функционирует, несмотря на гибель верховного лидера, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 05.03.2026
