Рейтинг@Mail.ru
Политическая система Ирана функционирует очень хорошо, заявил МИД страны - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 05.03.2026 (обновлено: 20:38 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/iran-2078857477.html
Политическая система Ирана функционирует очень хорошо, заявил МИД страны
Политическая система Ирана функционирует очень хорошо, заявил МИД страны - РИА Новости, 05.03.2026
Политическая система Ирана функционирует очень хорошо, заявил МИД страны
Иранская политическая система очень хорошо функционирует, несмотря на гибель верховного лидера, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:36:00+03:00
2026-03-05T20:38:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_560:884:2629:2048_1920x0_80_0_0_d1daade1822b6ff4e35f5c3c84d63e4d.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078515003.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1aecf88edc8a3727770fb753b8bbd63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Политическая система Ирана функционирует очень хорошо, заявил МИД страны

Аракчи: политическая система Ирана хорошо функционирует даже после смерти лидера

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Иранская политическая система очень хорошо функционирует, несмотря на гибель верховного лидера, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы потеряли верховного лидера, но согласно нашей конституции теперь существует совет, который берет на себя его обязанности, а президент, министры кабинета - все на своих местах. Так что система работает очень хорошо", - сказал Аракчи каналу NBC News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Портрет Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"По всему региону". В США сделали тяжелое признание после убийства Хаменеи
4 марта, 16:30
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала