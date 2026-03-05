Рейтинг@Mail.ru
Иран с начала конфликта запустил более 500 ракет и двух тысяч БПЛА - РИА Новости, 05.03.2026
20:06 05.03.2026 (обновлено: 20:12 05.03.2026)
Иран с начала конфликта запустил более 500 ракет и двух тысяч БПЛА
Иран с начала конфликта с Израилем и сша запустил более 500 ракет и более 2 тысяч беспилотников, сообщило агентство Fars со ссылкой на осведомленный военный...
2026
Иран с начала конфликта запустил более 500 ракет и двух тысяч БПЛА

Fars: Иран с начала конфликта запустил более 500 ракет и 2 тысяч БПЛА

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Иран с начала конфликта с Израилем и сша запустил более 500 ракет и более 2 тысяч беспилотников, сообщило агентство Fars со ссылкой на осведомленный военный источник.
"Иран с начала войны запустил более 500 баллистических и крылатых ракет, а также более 2 тысяч различного вида беспилотников", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что порядка 40% из них были применены против целей на территории Израиля, 60% - против американских целей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
