Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби
Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби - РИА Новости, 05.03.2026
Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби
Место дислокации военных США подверглось ударам рядом с аэропортом в Абу-Даби, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби
IRIB: Иран ударил по месту дислокации военных США возле аэропорта в Абу-Даби