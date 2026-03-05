Рейтинг@Mail.ru
Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 05.03.2026 (обновлено: 18:58 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/iran-2078840145.html
Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби
Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби - РИА Новости, 05.03.2026
Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби
Место дислокации военных США подверглось ударам рядом с аэропортом в Абу-Даби, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:51:00+03:00
2026-03-05T18:58:00+03:00
абу-даби
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_0:54:985:608_1920x0_80_0_0_d2333aad061617d9b03d6f1f02467373.jpg
https://ria.ru/20260305/tegeran-2078841046.html
абу-даби
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_c45cc676ddee641526be638f6ffa6519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абу-даби, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, иран, сша
Абу-Даби, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Иран, США
Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби

IRIB: Иран ударил по месту дислокации военных США возле аэропорта в Абу-Даби

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Место дислокации военных США подверглось ударам рядом с аэропортом в Абу-Даби, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.
Других подробностей она не привела.
Однако ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на очевидца, что взрывы были слышны в столице ОАЭ Абу-Даби рядом с международным аэропортом.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Тегеране прогремела серия взрывов
Вчера, 18:57
 
Абу-ДабиВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала