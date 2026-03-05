Рейтинг@Mail.ru
18:30 05.03.2026 (обновлено: 19:52 05.03.2026)
"На пределе". В США раскрыли тревожную правду о произошедшем в Иране
в мире, сша, израиль, тегеран (город), сергей лавров, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
Hill: ВС США испытывают проблемы с дронами в кампании против Ирана

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Американские военные испытывают проблемы в борьбе с иранскими дронами, пишет The Hill.
"Атаки дронов ставят под угрозу базы, порты и критическую инфраструктуру, а между тем противовоздушная оборона действует на пределе возможностей. Именно атака беспилотника привела в воскресенье к гибели шести военнослужащих США в Кувейте", — говорится в публикации.
"Хаос и неразбериха". Произошедшее в США после атаки на Иран поразило Запад
4 марта, 15:52
Отмечается, что перехват беспилотников становится одной из проблем в кампании США и Израиля против Ирана, так как эти недорогие боеприпасы значительно увеличивают расход дорогостоящих ракет, запасы которых существенно ограничены.
Как пишет издание, высокопоставленные военачальники еще до начала операции против Тегерана предупреждали Белый дом, что нехватка критически важных боеприпасов может помешать Вашингтону сдерживать иранское возмездие.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
Вчера, 16:47
