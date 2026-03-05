Рейтинг@Mail.ru
Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Совбеза - РИА Новости, 05.03.2026
17:45 05.03.2026 (обновлено: 18:34 05.03.2026)
Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Совбеза
Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Совбеза - РИА Новости, 05.03.2026
Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Совбеза
Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. РИА Новости, 05.03.2026
Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Совбеза

Секретарь Совбеза: Иран готов к наземной операции США

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Некоторые американские официальные лица говорили, что планируют войти на территорию Ирана по суше с несколькими тысячами военных. Храбрые сыны (первого религиозного лидера Ирана - ред.) имама Хомейни и (погибшего лидера Ирана - ред.) имама Хаменеи ждут вас, чтобы опозорить подлых американских официальных лиц тысячами убитых и пленных", - написал он в соцсети X.
Иран никогда не сдастся, заявил посол в России
Иран никогда не сдастся, заявил посол в России
Вчера, 17:28
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила возможность проведения наземной операции США в Иране, но отметила, что пока таких планов нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
Вчера, 16:47
 
