Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Совбеза

ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Некоторые американские официальные лица говорили, что планируют войти на территорию Ирана по суше с несколькими тысячами военных. Храбрые сыны (первого религиозного лидера Ирана - ред.) имама Хомейни и (погибшего лидера Ирана - ред.) имама Хаменеи ждут вас, чтобы опозорить подлых американских официальных лиц тысячами убитых и пленных", - написал он в соцсети X.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила возможность проведения наземной операции США в Иране, но отметила, что пока таких планов нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.