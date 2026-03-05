Рейтинг@Mail.ru
Иран никогда не сдастся, заявил посол в России
17:28 05.03.2026
Иран никогда не сдастся, заявил посол в России
Президент США Дональд Трамп должен понимать, что иранский народ никогда не сдастся, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 05.03.2026
Иран никогда не сдастся, заявил посол в России

Джалали: Трамп должен понимать, что Иран никогда не сдастся

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен понимать, что иранский народ никогда не сдастся, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Трамп говорит, что мы должны сдаться. Но он должен осознать, что иранский народ никогда не сдастся. Мы продолжим свой верный путь и будем сопротивляться", - сказал посол журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
