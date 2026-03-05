https://ria.ru/20260305/iran-2078816875.html
Иран никогда не сдастся, заявил посол в России
Иран никогда не сдастся, заявил посол в России - РИА Новости, 05.03.2026
Иран никогда не сдастся, заявил посол в России
Президент США Дональд Трамп должен понимать, что иранский народ никогда не сдастся, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:28:00+03:00
2026-03-05T17:28:00+03:00
2026-03-05T17:28:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
дональд трамп
казем джалали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077634788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb560a4a96dd610509af0bf77f00b90c.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078560117.html
иран
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077634788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_913b780de8e213ad71d78867432aff32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, россия, дональд трамп, казем джалали
В мире, Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Казем Джалали
Иран никогда не сдастся, заявил посол в России
Джалали: Трамп должен понимать, что Иран никогда не сдастся