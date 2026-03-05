Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об уничтожении более 300 пусковых установок Ирана
17:25 05.03.2026 (обновлено: 17:38 05.03.2026)
ЦАХАЛ заявила об уничтожении более 300 пусковых установок Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что с начала операции против Ирана нейтрализовала более 300 пусковых установок баллистических ракет. РИА Новости, 05.03.2026
израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
ЦАХАЛ заявила об уничтожении более 300 пусковых установок Ирана

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИранский ракетный комплекс
Иранский ракетный комплекс. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что с начала операции против Ирана нейтрализовала более 300 пусковых установок баллистических ракет.
"С начала операции... воздушные силы Израиля поразили сотни пусковых площадок и нейтрализовали более 300 пусковых установок баллистических ракет", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Кроме того, сообщается, что утром в четверг ВВС Израиля провели 113-ю волну ударов по объектам на западе и в центре Ирана.
ЕС заплатит цену за молчание о действиях Израиля и США, заявил МИД Ирана
