ЦАХАЛ заявила об уничтожении более 300 пусковых установок Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что с начала операции против Ирана нейтрализовала более 300 пусковых установок баллистических ракет. РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ заявила об уничтожении более 300 пусковых установок Ирана
