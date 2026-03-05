Рейтинг@Mail.ru
Иран расследует инцидент с БПЛА в Азербайджане, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.03.2026
17:05 05.03.2026 (обновлено: 17:14 05.03.2026)
Иран расследует инцидент с БПЛА в Азербайджане, заявил глава МИД
Иран расследует инцидент с БПЛА в Азербайджане, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Иран расследует инцидент с БПЛА в Азербайджане, заявил глава МИД
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что вооруженные силы Ирана расследуют инцидент с попаданием беспилотников на территорию Азербайджана,... РИА Новости, 05.03.2026
азербайджан
тегеран (город)
иран
в мире
аббас аракчи
джейхун байрамов
военная операция сша и израиля против ирана
азербайджан
тегеран (город)
иран
азербайджан, тегеран (город), иран, в мире, аббас аракчи, джейхун байрамов, военная операция сша и израиля против ирана
Азербайджан, Тегеран (город), Иран, В мире, Аббас Аракчи, Джейхун Байрамов, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран расследует инцидент с БПЛА в Азербайджане, заявил глава МИД

Глава МИД: Иран расследует инцидент с БПЛА в Азербайджане

ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что вооруженные силы Ирана расследуют инцидент с попаданием беспилотников на территорию Азербайджана, подчеркнув, что Тегеран их не запускал, его слова приводятся в заявлении иранского МИД.
Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Тегеран хочет добрососедских отношений с Баку, заявил глава МИД Ирана
Вчера, 17:03
"Говоря о сегодняшних взрывах в Нахичеванской автономной республике, Аракчи опроверг запуски каких-либо летательных снарядов в сторону Азербайджана со стороны Ирана и заявил, что вооруженные силы Ирана занимаются расследованием в связи с произошедшим", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Министр сказал об этом в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и выразил сожаление в связи с тем, что при инциденте пострадали люди.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
Вчера, 16:47
 
АзербайджанТегеран (город)ИранВ миреАббас АракчиДжейхун БайрамовВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
