https://ria.ru/20260305/iran-2078810310.html
Иран расследует инцидент с БПЛА в Азербайджане, заявил глава МИД
Иран расследует инцидент с БПЛА в Азербайджане, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Иран расследует инцидент с БПЛА в Азербайджане, заявил глава МИД
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что вооруженные силы Ирана расследуют инцидент с попаданием беспилотников на территорию Азербайджана,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:05:00+03:00
2026-03-05T17:05:00+03:00
2026-03-05T17:14:00+03:00
азербайджан
тегеран (город)
иран
в мире
аббас аракчи
джейхун байрамов
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_560:884:2629:2048_1920x0_80_0_0_d1daade1822b6ff4e35f5c3c84d63e4d.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078809820.html
https://ria.ru/20260305/iran-2078803567.html
азербайджан
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1aecf88edc8a3727770fb753b8bbd63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, тегеран (город), иран, в мире, аббас аракчи, джейхун байрамов, военная операция сша и израиля против ирана
Азербайджан, Тегеран (город), Иран, В мире, Аббас Аракчи, Джейхун Байрамов, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран расследует инцидент с БПЛА в Азербайджане, заявил глава МИД
Глава МИД: Иран расследует инцидент с БПЛА в Азербайджане