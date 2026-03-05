Рейтинг@Mail.ru
Израиль начал вторую фазу атак на Иран, пишут СМИ
16:52 05.03.2026 (обновлено: 16:56 05.03.2026)
Израиль начал вторую фазу атак на Иран, пишут СМИ
Агентство Рейтер со ссылкой на источники в Израиле утверждает, что начинается вторая фаза атак против Ирана, нацеленная на бункеры с баллистическими ракетами. РИА Новости, 05.03.2026
Израиль начал вторую фазу атак на Иран, пишут СМИ

Reuters: Израиль начал вторую фазу атак на Иран

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на источники в Израиле утверждает, что начинается вторая фаза атак против Ирана, нацеленная на бункеры с баллистическими ракетами.
"Израильская война в Иране входит во вторую фазу, в рамках которой (израильские) истребители будут атаковать объекты с баллистическими ракетами, которые находятся глубоко под землей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника, знакомых с израильской военной кампанией.
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
КСИР заявил о 19-й волне операции против целей США и Израиля
