Израиль начал вторую фазу атак на Иран, пишут СМИ
Израиль начал вторую фазу атак на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Израиль начал вторую фазу атак на Иран, пишут СМИ
Агентство Рейтер со ссылкой на источники в Израиле утверждает, что начинается вторая фаза атак против Ирана, нацеленная на бункеры с баллистическими ракетами. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:52:00+03:00
2026-03-05T16:52:00+03:00
2026-03-05T16:56:00+03:00
Израиль начал вторую фазу атак на Иран, пишут СМИ
