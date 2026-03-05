Рейтинг@Mail.ru
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
16:47 05.03.2026 (обновлено: 17:40 05.03.2026)
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран

SC: стратегия США и Израиля по "обезглавливанию" Ирана провалилась

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Стратегия "обезглавливающего удара", примененная США и Израилем во время атаки на Иран, провалилась, заявил журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Бомбардировки Ирана, проведенные США и Израилем и приведшие к гибели аятоллы Али Хаменеи, были явно задуманы в соответствии с этой логикой. По-видимому, ожидалось, что ликвидация глав политической и религиозной власти страны приведет к тому, что система полностью рухнет, либо столкнется с серьезными внутренними беспорядками, которые позволят осуществить насильственную смену власти. В то же время предполагалось, что реакция Тегерана будет ограниченной, как и в предыдущих конфликтах", — говорится в публикации.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Трудно сдержать". На Западе запаниковали, узнав последствия атаки на Иран
Вчера, 02:22
Как отметил аналитик, результатом этого ошибочного расчета стала лишь большая консолидация иранского народа. Кроме того, руководство республики не столкнулось со стратегическим параличом, и оно оперативно отреагировало, нанеся удары по целям по всему Ближнему Востоку.
"Таким образом, попытка "обезглавливания" не пошатнула функциональное ядро иранской власти. Напротив, она укрепила патриотические чувства и расширила народную поддержку правительства", — резюмируется в материале.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран реализует военные планы
Вчера, 07:16
 
