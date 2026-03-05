https://ria.ru/20260305/iran-2078789856.html
Иран атаковал место дислокации военных США в Ираке
Иран при помощи беспилотников атаковал место дислокации американских военных в иракском Эрбиле, сообщила иранская армия. РИА Новости, 05.03.2026
Иран атаковал место дислокации военных США в Ираке
Иран с помощью БПЛА атаковал место дислокации военных США в иракском Эрбиле