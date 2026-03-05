Рейтинг@Mail.ru
Иран атаковал место дислокации военных США в Ираке - РИА Новости, 05.03.2026
16:19 05.03.2026 (обновлено: 16:25 05.03.2026)
Иран атаковал место дислокации военных США в Ираке
Иран при помощи беспилотников атаковал место дислокации американских военных в иракском Эрбиле, сообщила иранская армия. РИА Новости, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Иран при помощи беспилотников атаковал место дислокации американских военных в иракском Эрбиле, сообщила иранская армия.
"Место дислокации сил американского агрессора в иракском Эрбиле было атаковано боевыми беспилотниками сухопутных войск армии Ирана", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Дополнительных подробностей иранские военные не сообщили.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Последствия падения беспилотника в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран отверг обвинения в запуске беспилотников в сторону Азербайджана
