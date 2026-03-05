https://ria.ru/20260305/iran-2078788489.html
ЕС и страны Персидского залива призвали решать конфликт Ирана дипломатией
ЕС и страны Персидского залива призвали решать конфликт Ирана дипломатией - РИА Новости, 05.03.2026
ЕС и страны Персидского залива призвали решать конфликт Ирана дипломатией
Главы МИД ЕС и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива призвали решать конфликт на Ближнем Востоке через дипломатию и диалог, говорится в... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:14:00+03:00
2026-03-05T16:14:00+03:00
2026-03-05T16:14:00+03:00
в мире
персидский залив
иран
ближний восток
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078132573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db7377299e463bce764a1c39a296cfba.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078787028.html
персидский залив
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078132573_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_98975cfa0fe5e3a50b9260073b954471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, персидский залив, иран, ближний восток, евросоюз
В мире, Персидский залив, Иран, Ближний Восток, Евросоюз
ЕС и страны Персидского залива призвали решать конфликт Ирана дипломатией
ЕС и страны Персидского залива призвали решать конфликт в Иране через дипломатию