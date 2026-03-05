ЕС и страны Персидского залива заявили о праве ответить на удары Ирана

БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. ЕС и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) заявили о праве стран Ближнего Востока ответить на удары Ирана, говорится в заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД.