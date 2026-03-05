Рейтинг@Mail.ru
ЕС и страны Персидского залива заявили о праве ответить на удары Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
16:10 05.03.2026
ЕС и страны Персидского залива заявили о праве ответить на удары Ирана
в мире
иран
персидский залив
ближний восток
евросоюз
оон
в мире, иран, персидский залив, ближний восток, евросоюз, оон
В мире, Иран, Персидский залив, Ближний Восток, Евросоюз, ООН
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. ЕС и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) заявили о праве стран Ближнего Востока ответить на удары Ирана, говорится в заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД.
"Министры напомнили о неотъемлемом праве стран ССАГПЗ, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, на индивидуальную и коллективную самооборону в ответ на вооруженные атаки со стороны Ирана. Они подчеркнули, что государства ССАГПЗ имеют право принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и стабильности, а также своих территорий, граждан и жителей с целью восстановления международного мира и безопасности", - говорится в документе.
Государственный флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Баку ждет от Ирана признания факта атаки на Азербайджан и извинений
