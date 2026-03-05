https://ria.ru/20260305/iran-2078785809.html
Иран направил четыре дрона в сторону Нахичевани, заявил Азербайджан
Иран направил четыре дрона в сторону Нахичевани, заявил Азербайджан - РИА Новости, 05.03.2026
Иран направил четыре дрона в сторону Нахичевани, заявил Азербайджан
Вооруженные силы Ирана в общей сложности направили четыре дрона в сторону Нахичевани, один был сбит, сообщило минобороны Азербайджана. РИА Новости, 05.03.2026
