Иран направил четыре дрона в сторону Нахичевани, заявил Азербайджан - РИА Новости, 05.03.2026
16:05 05.03.2026 (обновлено: 16:13 05.03.2026)
Иран направил четыре дрона в сторону Нахичевани, заявил Азербайджан
Вооруженные силы Ирана в общей сложности направили четыре дрона в сторону Нахичевани, один был сбит, сообщило минобороны Азербайджана. РИА Новости, 05.03.2026
иран, азербайджан, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, нахичевань
Иран, Азербайджан, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Нахичевань
© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана в общей сложности направили четыре дрона в сторону Нахичевани, один был сбит, сообщило минобороны Азербайджана.
"С помощью технических средств было зафиксировано, что вооруженными силами Исламской Республики Иран четыре беспилотных летательных аппарата были направлены в сторону Нахичеванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя азербайджанской армией, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий", - говорится в заявлении минобороны Азербайджана.
Государственный флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Баку ждет от Ирана признания факта атаки на Азербайджан и извинений
ИранАзербайджанВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреНахичевань
 
 
