Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне не все понимают цели операции в Иране, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/iran-2078765246.html
В Пентагоне не все понимают цели операции в Иране, пишет Bloomberg
В Пентагоне не все понимают цели операции в Иране, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.03.2026
В Пентагоне не все понимают цели операции в Иране, пишет Bloomberg
Среди чиновников американского министерства войны не все понимают, чего именно добивается администрация президента США Дональда Трампа в ходе операции против... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:17:00+03:00
2026-03-05T15:17:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
пит хегсет
каролин левитт
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078560117.html
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, пит хегсет, каролин левитт, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Каролин Левитт, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Пентагоне не все понимают цели операции в Иране, пишет Bloomberg

Bloomberg: в Пентагоне не понимают, чего добиваются США в операции против Ирана

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Среди чиновников американского министерства войны не все понимают, чего именно добивается администрация президента США Дональда Трампа в ходе операции против Ирана "Эпическая ярость", некоторые считают ее цели неопределенными, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Некоторые чиновники в Пентагоне подвергли сомнению стратегию (операции против Ирана - ред.) на фоне растущей обеспокоенности по поводу истощения и без того ограниченных запасов ключевых боеприпасов и неопределенности в отношении целей операции", - пишет агентство со ссылкой на лицо, знакомое с ситуацией.
Дым в Тегеране после ракетного удара - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Не учел главного". Почему у Трампа все пошло не по плану
Вчера, 08:00
При этом Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявляли, что США обладают практически "бесконечным" запасом боеприпасов и готовы продолжать конфликт столько, сколько понадобится для победы.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт перечислила цели военной операции США, среди которых - уничтожение иранских ракет, флота, промышленности, а также предотвращение производства страной самодельных взрывных устройств. Также она отметила, что операция против Ирана направлена на получение гарантий того, что Иран никогда не сможет заполучить ядерное оружие.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампПит ХегсетКаролин ЛевиттМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала