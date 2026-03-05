В Пентагоне не все понимают цели операции в Иране, пишет Bloomberg

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Среди чиновников американского министерства войны не все понимают, чего именно добивается администрация президента США Дональда Трампа в ходе операции против Ирана "Эпическая ярость", некоторые считают ее цели неопределенными, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Некоторые чиновники в Пентагоне подвергли сомнению стратегию (операции против Ирана - ред.) на фоне растущей обеспокоенности по поводу истощения и без того ограниченных запасов ключевых боеприпасов и неопределенности в отношении целей операции", - пишет агентство со ссылкой на лицо, знакомое с ситуацией.
При этом Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявляли, что США обладают практически "бесконечным" запасом боеприпасов и готовы продолжать конфликт столько, сколько понадобится для победы.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт перечислила цели военной операции США, среди которых - уничтожение иранских ракет, флота, промышленности, а также предотвращение производства страной самодельных взрывных устройств. Также она отметила, что операция против Ирана направлена на получение гарантий того, что Иран никогда не сможет заполучить ядерное оружие.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.