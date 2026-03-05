https://ria.ru/20260305/iran-2078762566.html
Россия пока не планирует полную эвакуацию посольства в Тегеране
Россия пока не планирует полную эвакуацию посольства в Тегеране - РИА Новости, 05.03.2026
Россия пока не планирует полную эвакуацию посольства в Тегеране
Россия пока не планирует проводить полную эвакуацию своего посольства в Тегеране, но всё будет зависеть от ситуации, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 05.03.2026
россия
тегеран (город)
Россия пока не планирует полную эвакуацию посольства в Тегеране
Замглавы МИД Руденко: РФ не планирует полную эвакуацию посольства в Тегеране
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия пока не планирует проводить полную эвакуацию своего посольства в Тегеране, но всё будет зависеть от ситуации, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"В посольстве у нас остается основной состав, в основном дипломаты, мужчины. На данном этапе мы пока не планируем дальнейшей эвакуации. Но всё будет зависеть от развития ситуации, потому что, действительно, продолжаются обстрелы и бомбовые удары. Даже недалеко от нашего посольства", - сказал он журналистам.