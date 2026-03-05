Рейтинг@Mail.ru
Россия пока не планирует полную эвакуацию посольства в Тегеране - РИА Новости, 05.03.2026
15:10 05.03.2026 (обновлено: 15:18 05.03.2026)
Россия пока не планирует полную эвакуацию посольства в Тегеране
Россия пока не планирует полную эвакуацию посольства в Тегеране
Россия пока не планирует проводить полную эвакуацию своего посольства в Тегеране, но всё будет зависеть от ситуации, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 05.03.2026
россия, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, в мире, андрей руденко
Россия, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Андрей Руденко
Россия пока не планирует полную эвакуацию посольства в Тегеране

Замглавы МИД Руденко: РФ не планирует полную эвакуацию посольства в Тегеране

© Фото : Русская служба Гостелерадио ИранаПриспущенный флаг на здании посольства Ирана в России
Приспущенный флаг на здании посольства Ирана в России - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Русская служба Гостелерадио Ирана
Приспущенный флаг на здании посольства Ирана в России . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия пока не планирует проводить полную эвакуацию своего посольства в Тегеране, но всё будет зависеть от ситуации, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"В посольстве у нас остается основной состав, в основном дипломаты, мужчины. На данном этапе мы пока не планируем дальнейшей эвакуации. Но всё будет зависеть от развития ситуации, потому что, действительно, продолжаются обстрелы и бомбовые удары. Даже недалеко от нашего посольства", - сказал он журналистам.
РоссияТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреАндрей Руденко
 
 
