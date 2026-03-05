Рейтинг@Mail.ru
Процесс избрания нового верховного лидера идет, заявили в Иране
15:04 05.03.2026
Процесс избрания нового верховного лидера идет, заявили в Иране
Процесс избрания нового верховного лидера идет, заявили в Иране

Тегеран, Иран
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран. Архивное фото
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Процесс избрания нового верховного лидера Ирана все еще идет, заявил член президиума Совета экспертов, избирающего руководителя страны, Мохсен Куми.
"Процесс избрания нового верховного лидера Ирана проходит в соответствии с принципами, заложенными конституцией, и нормами, которые прописаны во внутреннем регламенте Совета экспертов", - приводит его слова агентство ISNA.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Посол Ирана рассказал, когда объявят имя нового верховного лидера
4 марта, 16:17
ِВ свою очередь, член президиума этого государственного органа Махмуд Раджаби 4 марта сообщал, что окончательную информацию по выборам озвучит секретариат Совета экспертов.
Тогда же еще один член Совета экспертов Ахмад Хатами заявлял, что в Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны и близки к тому, чтобы окончательно избрать преемника Али Хаменеи "при первой возможности", однако он также указал на "военное положение".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Руководящие функции до избрания Советом экспертов нового лидера перешли к временному руководящему совету, в который вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В США следят за выборами нового лидера Ирана, заверили в Белом доме
4 марта, 22:57
 
