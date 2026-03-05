Иран отверг обвинения в запуске беспилотников в сторону Азербайджана

ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил Ирана отверг обвинения Азербайджана в запуске дронов в его сторону.

"Исламская Республика Иран, <...> уважая суверенитет всех соседних государств, в особенности братских мусульманских стран, отрицает запуск <...> БПЛА в сторону Азербайджана", — говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана

© Кадр видео из соцсетей Дым в аэропорту Нахичевань © Кадр видео из соцсетей Дым в аэропорту Нахичевань

По словам Генштаба, атаку совершил Израиль, чтобы испортить отношения между исламскими государствами.

Ранее днем один дрон упал на здание терминала аэропорта в Нахичевани, другой — возле школы в селе Шекерабад. Пострадали четыре человека. Баку обвинил в этом Тегеран и пригрозил ответом. МИД Азербайджана потребовал от Ирана в кратчайшие сроки прояснить ситуацию.

Президент Ильхам Алиев призвал власти исламской республики принести извинения и привлечь виновных к ответственности. По его словам, страна не первый раз осуществляет похожие "террористические акты". Он также дал указания по границе и поручил армии подготовить и принять ответные меры.

© Кадр видео из соцсетей Взрыв в аэропорту Нахичевань © Кадр видео из соцсетей Взрыв в аэропорту Нахичевань

В субботу Вашингтон и Тель-Авив начали операцию против Тегерана. Израиль заявил, что ее цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить его флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.