Иран отверг обвинения в запуске беспилотников в сторону Азербайджана
05.03.2026
Иран отверг обвинения в запуске беспилотников в сторону Азербайджана
Генштаб Вооруженных сил Ирана отверг обвинения Азербайджана в запуске дронов в его сторону. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:37:00+03:00
2026-03-05T14:37:00+03:00
2026-03-05T18:22:00+03:00
Генштаб: Иран отрицает запуск беспилотников в сторону Азербайджана
ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил Ирана отверг обвинения Азербайджана в запуске дронов в его сторону.
"Исламская Республика Иран, <...> уважая суверенитет всех соседних государств, в особенности братских мусульманских стран, отрицает запуск <...> БПЛА в сторону Азербайджана", — говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана
По словам Генштаба, атаку совершил Израиль, чтобы испортить отношения между исламскими государствами.
Ранее днем один дрон упал на здание терминала аэропорта в Нахичевани, другой — возле школы в селе Шекерабад. Пострадали четыре человека. Баку обвинил в этом Тегеран и пригрозил ответом. МИД Азербайджана потребовал от Ирана в кратчайшие сроки прояснить ситуацию.
Президент Ильхам Алиев призвал власти исламской республики принести извинения и привлечь виновных к ответственности. По его словам, страна не первый раз осуществляет похожие "террористические акты". Он также дал указания по границе и поручил армии подготовить и принять ответные меры.
В субботу Вашингтон и Тель-Авив начали операцию против Тегерана. Израиль заявил, что ее цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить его флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
ИРИ в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.