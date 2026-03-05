Рейтинг@Mail.ru
Никто не знает, где находится иранский обогащенный уран, заявил Ульянов
14:34 05.03.2026
Никто не знает, где находится иранский обогащенный уран, заявил Ульянов
2026-03-05T14:34:00+03:00
2026-03-05T14:34:00+03:00
в мире
иран
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Никто не располагает информацией о том, где в Иране сейчас находится обогащенный уран, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Никто не знает (о местоположении обогащенного урана в Иране - ред.). Известно, что 60%-го урана у Тегерана 440 килограмм 900 грамм примерно. Где он находится - никто не знает. После бомбежек, которые имели место в июне, его судьба неизвестна для МАГАТЭ, для государств-членов. А иранцы имеют основания для того, чтобы эту информацию не раскрывать на данном этапе", - сказал дипломат ИС "Вести".
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Ульянов осудил размышления политиков о получении ядерного оружия
Вчера, 13:48
 
