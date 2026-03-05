https://ria.ru/20260305/iran-2078747170.html
Никто не знает, где находится иранский обогащенный уран, заявил Ульянов
Никто не знает, где находится иранский обогащенный уран, заявил Ульянов - РИА Новости, 05.03.2026
Никто не знает, где находится иранский обогащенный уран, заявил Ульянов
Никто не располагает информацией о том, где в Иране сейчас находится обогащенный уран, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:34:00+03:00
2026-03-05T14:34:00+03:00
2026-03-05T14:34:00+03:00
в мире
иран
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260305/uljanov-2078728151.html
иран
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Никто не знает, где находится иранский обогащенный уран, заявил Ульянов
Ульянов: информации о местоположении обогащенного иранского урана нет