Иран может беречь самые мощные ракеты на крайний случай, пишут СМИ
Иран может беречь самые мощные ракеты на крайний случай, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Иран может беречь самые мощные ракеты на крайний случай, пишут СМИ
Иран, вероятно, держит часть наиболее мощных и дальнобойных ракет в резерве на случай критической угрозы существованию государства в конфликте с США и Израилем, РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:28:00+03:00
2026-03-05T14:28:00+03:00
2026-03-05T14:28:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран может беречь самые мощные ракеты на крайний случай, пишут СМИ
WSJ: Иран может беречь самые мощные ракеты на крайний случай в конфликте с США
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости.
Иран, вероятно, держит часть наиболее мощных и дальнобойных ракет в резерве на случай критической угрозы существованию государства в конфликте с США и Израилем, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на аналитиков.
"Иран, возможно, удерживает самые мощные и дальнобойные ракеты в качестве последнего аргумента для применения в крайней ситуации", - отмечают эксперты, слова которых приводит Wall Street Journal.
Аналитики полагают, что значительная часть оставшихся запасов иранских ракет средней и малой дальности хранится на подземных базах, местоположение большинства из которых может быть известно американским и израильским военным.
Газета пишет, что США
и Израиль
ведут постоянное наблюдение за такими объектами, включая патрулирование, которое проводят медленные разведывательные самолеты над районами, где расположены известные ракетные базы. При этом, как следует из публикации, удары США сосредоточены преимущественно по объектам на юге Ирана
, тогда как израильская авиация действует в основном на севере страны.
Издание отмечает, что почти все ракетные базы Ирана расположены под землей, однако наземная инфраструктура — здания, дороги и входы в тоннели позволяют выявлять их по спутниковым снимкам. При этом некоторые объекты оснащены подземными шахтами, которые позволяют запускать ракеты без вывода их на поверхность.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.