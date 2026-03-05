Иран может беречь самые мощные ракеты на крайний случай, пишут СМИ

"Иран, возможно, удерживает самые мощные и дальнобойные ракеты в качестве последнего аргумента для применения в крайней ситуации", - отмечают эксперты, слова которых приводит Wall Street Journal.

Аналитики полагают, что значительная часть оставшихся запасов иранских ракет средней и малой дальности хранится на подземных базах, местоположение большинства из которых может быть известно американским и израильским военным.

Издание отмечает, что почти все ракетные базы Ирана расположены под землей, однако наземная инфраструктура — здания, дороги и входы в тоннели позволяют выявлять их по спутниковым снимкам. При этом некоторые объекты оснащены подземными шахтами, которые позволяют запускать ракеты без вывода их на поверхность.