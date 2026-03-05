https://ria.ru/20260305/iran-2078744182.html
Число жертв нападения США и Израиля на Иран возросло до 1230
Число жертв нападения США и Израиля на Иран возросло до 1230
Число жертв атак США и Израиля на Иран возросло до 1230 человек, сообщил фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
SNN: иранские власти сообщили о 1230 жертвах нападения США и Израиля