Иран ударил по 20 военным целям США в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте
14:07 05.03.2026 (обновлено: 15:01 05.03.2026)
Иран ударил по 20 военным целям США в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте
Иран нанес удары по 20 военным целям США на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 05.03.2026
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Иран нанес удары по 20 военным целям США на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"Также стоит упомянуть, что во время 18-й волны операции "Правдивое обещание 4" эффективным образом были поражены 20 военных целей США в регионе и в таких странах, как Бахрейн, ОАЭ и Кувейт", - сообщил вещатель.
Позже армия Ирана заявила, что нанесла удары беспилотниками по месту дислокации американских военных в Кувейте, сообщило гостелерадио Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ЦАХАЛ обвинила Иран в использовании ракет с кассетными боеголовками
