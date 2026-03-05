https://ria.ru/20260305/iran-2078736477.html
Иран ударил по 20 военным целям США в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте
Иран ударил по 20 военным целям США в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте - РИА Новости, 05.03.2026
Иран ударил по 20 военным целям США в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте
Иран нанес удары по 20 военным целям США на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 05.03.2026
Иран ударил по 20 военным целям США в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте
IRIB: Иран нанес удары по 20 военным целям США в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте