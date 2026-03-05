Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026
13:44 05.03.2026
Удар по школе в Иране накрыл больницу и был высокоточным, пишут СМИ
Удар по школе в Иране накрыл больницу и был высокоточным, пишут СМИ

NPR: удар по иранской школе накрыл больницу и был высокоточным

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара по Тегерану
Дым на месте удара по Тегерану
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара по Тегерану. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Удар, во время которого была поражена школа в Иране, одновременно накрыл больницу и ряд других ближайших зданий, при этом попадания были точными, сообщает в четверг американское радио NPR со ссылкой на анализ спутниковых снимков.
"На них видно, что удар пришелся также по больнице и другим зданиям рядом со школой", - говорится в материале.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ЦАХАЛ обвинила Иран в использовании ракет с кассетными боеголовками
Вчера, 13:14
Три эксперта, к которым обратилось радио, подтвердили, что на снимках видны следы попаданий.
В частности, профессор Миддлберийского колледжа Джеффри Льюис, который специализируется на анализе спутниковых снимков, заявил, что это выглядит, как точный удар с воздуха.
"Почти все здания (комплекса) поражены", - сказал он, отметив, что это "очень точное нацеливание".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" на юге Ирана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
США отрицают свою причастность к инциденту.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД
Вчера, 11:32
 
