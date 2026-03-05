https://ria.ru/20260305/iran-2078720613.html
ЦАХАЛ обвинила Иран в использовании ракет с кассетными боеголовками
ЦАХАЛ обвинила Иран в использовании ракет с кассетными боеголовками - РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ обвинила Иран в использовании ракет с кассетными боеголовками
Иран при обстрелах территории Израиля использует в том числе ракеты с кассетными боеголовками, что увеличивает потенциальный радиус поражения, заявила РИА... РИА Новости, 05.03.2026
иран
израиль
