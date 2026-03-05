Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил о снижении интенсивности обстрелов из Ирана
13:04 05.03.2026 (обновлено: 13:06 05.03.2026)
Израиль заявил о снижении интенсивности обстрелов из Ирана
Израиль заявил о снижении интенсивности обстрелов из Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Израиль заявил о снижении интенсивности обстрелов из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) фиксирует снижение интенсивности ракетных обстрелов со стороны Ирана, но угроза все еще существует, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:04:00+03:00
2026-03-05T13:06:00+03:00
Израиль заявил о снижении интенсивности обстрелов из Ирана

РИА Новости: Израиль заявил о снижении интенсивности обстрелов из Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) фиксирует снижение интенсивности ракетных обстрелов со стороны Ирана, но угроза все еще существует, рассказала РИА Новости официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.
"С каждым днем мы видим определенное снижение интенсивности обстрелов. Но угроза еще существует. Даже одна ракета несет потенциал больших разрушений и потерь", - сообщила Уколова.
Ранее в четверг в Тель-Авиве и центральной части Израиля неоднократно срабатывал сигнал воздушной тревоги в связи с ракетными обстрелами из Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
