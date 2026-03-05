Израиль заявил о снижении интенсивности обстрелов из Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) фиксирует снижение интенсивности ракетных обстрелов со стороны Ирана, но угроза все еще существует, рассказала РИА Новости официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

"С каждым днем мы видим определенное снижение интенсивности обстрелов. Но угроза еще существует. Даже одна ракета несет потенциал больших разрушений и потерь", - сообщила Уколова.