https://ria.ru/20260305/iran-2078718219.html
Израиль заявил о снижении интенсивности обстрелов из Ирана
Израиль заявил о снижении интенсивности обстрелов из Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Израиль заявил о снижении интенсивности обстрелов из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) фиксирует снижение интенсивности ракетных обстрелов со стороны Ирана, но угроза все еще существует, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:04:00+03:00
2026-03-05T13:04:00+03:00
2026-03-05T13:06:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
