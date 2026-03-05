https://ria.ru/20260305/iran-2078697360.html
Иранские ракеты не рассчитаны на удары по США, заявили в Тегеране
Иранские ракеты не рассчитаны на удары по США, заявили в Тегеране
США и Израиль совершают геноцид в Иране, нанося удары по мирным жителям, жилым домам и школам, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. РИА Новости, 05.03.2026
Иранские ракеты не рассчитаны на удары по США, заявили в Тегеране
СТАМБУЛ, 5 мар – РИА Новости. США и Израиль совершают геноцид в Иране, нанося удары по мирным жителям, жилым домам и школам, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.
"Это не та война, которую мы выбирали. США заявляют, что якобы Иран пытался на них напасть – это смешно слышать, мы обсуждали эти заявления в Иране и не обнаружили никаких доказательств якобы готовящейся атаки. Наши ракеты не рассчитаны на удары по США", - заявил Гарибабади турецкому телеканалу Ahaber
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь власти США уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране, а Израиль заявляет об этом прямо.