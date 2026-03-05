Рейтинг@Mail.ru
В Иране создан временный руководящий орган из трех человек, сообщили в МИД
11:43 05.03.2026 (обновлено: 11:47 05.03.2026)
В Иране создан временный руководящий орган из трех человек, сообщили в МИД
В Иране создан временный руководящий орган из трех человек, сообщили в МИД - РИА Новости, 05.03.2026
В Иране создан временный руководящий орган из трех человек, сообщили в МИД
В Иране после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи создан временный руководящий орган из трех человек, он будет возглавлять страну до избрания... РИА Новости, 05.03.2026
иран, маджид тахт-раванчи, в мире, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Маджид Тахт-Раванчи, В мире, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране создан временный руководящий орган из трех человек, сообщили в МИД

Тахт-Раванчи: В Иране после гибели Хаменеи создан временный руководящий орган

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. В Иране после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи создан временный руководящий орган из трех человек, он будет возглавлять страну до избрания нового лидера, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
Ранее член Совета экспертов, избирающего руководителя страны, Мохсен Куми, заявил, что процесс избрания нового верховного лидера продолжается. В свою очередь, член президиума этого государственного органа Махмуд Раджаби 4 марта сообщал, что окончательную информацию по выборам озвучит секретариат Совета экспертов.
"Был создан новый орган, состоящий из трех человек, и они будут руководить до тех пор, пока не будет избран новый лидер... (Совет - ред.) работает над подготовкой почвы для избрания нового лидера", - сказал Тахт-Раванчи в интервью телеканалу MSNBC.
Иран не планировал создавать ядерные бомбы, заявил МИД
Вчера, 11:38
 
ИранМаджид Тахт-РаванчиВ миреАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
