В Иране создан временный руководящий орган из трех человек, сообщили в МИД

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. В Иране после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи создан временный руководящий орган из трех человек, он будет возглавлять страну до избрания нового лидера, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.