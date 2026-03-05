https://ria.ru/20260305/iran-2078691114.html
В Иране создан временный руководящий орган из трех человек, сообщили в МИД
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. В Иране после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи создан временный руководящий орган из трех человек, он будет возглавлять страну до избрания нового лидера, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
Ранее член Совета экспертов, избирающего руководителя страны, Мохсен Куми, заявил, что процесс избрания нового верховного лидера продолжается. В свою очередь, член президиума этого государственного органа Махмуд Раджаби 4 марта сообщал, что окончательную информацию по выборам озвучит секретариат Совета экспертов.
"Был создан новый орган, состоящий из трех человек, и они будут руководить до тех пор, пока не будет избран новый лидер... (Совет - ред.) работает над подготовкой почвы для избрания нового лидера", - сказал Тахт-Раванчи
в интервью телеканалу MSNBC.