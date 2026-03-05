https://ria.ru/20260305/iran-2078690612.html
МИД Ирана назвал удары США и Израиля по мирным жителям геноцидом
МИД Ирана назвал удары США и Израиля по мирным жителям геноцидом
США и Израиль совершают геноцид в Иране, нанося удары по мирным жителям, жилым домам и школам, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. РИА Новости, 05.03.2026
