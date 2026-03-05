Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана назвал удары США и Израиля по мирным жителям геноцидом - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 05.03.2026 (обновлено: 11:54 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/iran-2078690612.html
МИД Ирана назвал удары США и Израиля по мирным жителям геноцидом
МИД Ирана назвал удары США и Израиля по мирным жителям геноцидом - РИА Новости, 05.03.2026
МИД Ирана назвал удары США и Израиля по мирным жителям геноцидом
США и Израиль совершают геноцид в Иране, нанося удары по мирным жителям, жилым домам и школам, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:42:00+03:00
2026-03-05T11:54:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078156820_0:278:3071:2005_1920x0_80_0_0_01c44296952795fc7802da3041c08dce.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078629651.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078156820_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_7d9ae2729c8e6428bbb6ec9109a0ae29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Ирана назвал удары США и Израиля по мирным жителям геноцидом

МИД Ирана назвал удары США и Израиля по мирным жителям и школам геноцидом

© REUTERS / Majid AsgaripourВзрыв в Тегеране
Взрыв в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Взрыв в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 5 мар – РИА Новости. США и Израиль совершают геноцид в Иране, нанося удары по мирным жителям, жилым домам и школам, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.
"Сионистский режим и США наносят удары по всему – по мирным жителям, гражданской инфраструктуре, жилым домам, даже по начальным школам... они совершают геноцид, хотя рассуждают о соблюдении прав человека. Мы уже видели преступления Израиля в секторе Газа", - заявил Гарибабади турецкому телеканалу Ahaber.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Большие потери". В США сообщили о новых болезненных ударах Ирана
Вчера, 03:24
 
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала