Иран не планировал создавать ядерные бомбы, заявил МИД

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Иран не имел намерений создавать ядерные бомбы, о которых заявлял спецпосланник США Стив Уиткофф по итогам переговоров с иранской стороной, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
Уиткофф ранее в эфире телеканала Fox News заявил, что иранские переговорщики "похвастались" тем, что у них есть 400 килограммов обогащенного до 60% урана и что они знают, что из этого можно сделать 11 атомных бомб.
"Это не секрет (что у Ирана есть 400 килограммов обогащенного урана – ред.). Но дело в том, что если то количество урана, обогащенного до 60%, обогатить до более высокого уровня, то его хватит для 10,2 ядерных бомб. Но это не значит, что мы собирались заполучить 10,2 ядерных бомбы", - сказал замглавы МИД Ирана в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, представители Ирана не хвастались, а просто констатировали известный факт. Озвученные цифры открыто публиковало и МАГАТЭ, добавил замглавы иранского МИД.
"В ходе последней встречи в Женеве в ее конце все стороны, включая американцев и Иран, и посредников, министра иностранных дел Омана, - все мы согласились, что это была хорошая встреча. Был прогресс. И на самом деле мы договорились прислать технические команды в Вену, а к концу недели мы принципиально договорились о встрече", - сказал дипломат.
В этой связи он выразил удивление тем, что за 48 часов американская администрация сменила позицию.
"Господин Уиткофф должен прийти к вам в передачу и рассказать аудитории, почему они передумали, почему они был удовлетворены итогами переговоров в Женеве, а потом меньше чем через 48 часов они поменяли точку зрения и прибегли к насилию", - заявил Тахт-Раванчи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.