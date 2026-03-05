Иран не планировал создавать ядерные бомбы, заявил МИД

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Иран не имел намерений создавать ядерные бомбы, о которых заявлял спецпосланник США Стив Уиткофф по итогам переговоров с иранской стороной, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.