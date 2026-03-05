Рейтинг@Mail.ru
Иран не планировал создавать ядерные бомбы, заявил МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 05.03.2026 (обновлено: 12:00 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/iran-2078689461.html
Иран не планировал создавать ядерные бомбы, заявил МИД
Иран не планировал создавать ядерные бомбы, заявил МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Иран не планировал создавать ядерные бомбы, заявил МИД
Иран не имел намерений создавать ядерные бомбы, о которых заявлял спецпосланник США Стив Уиткофф по итогам переговоров с иранской стороной, заявил в четверг... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:38:00+03:00
2026-03-05T12:00:00+03:00
в мире
иран
сша
стив уиткофф
маджид тахт-раванчи
али хаменеи
женева (город)
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_0:54:985:608_1920x0_80_0_0_d2333aad061617d9b03d6f1f02467373.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078265518.html
https://ria.ru/20260302/pushkov-2078037858.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_c45cc676ddee641526be638f6ffa6519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, стив уиткофф, маджид тахт-раванчи, али хаменеи, женева (город), магатэ
В мире, Иран, США, Стив Уиткофф, Маджид Тахт-Раванчи, Али Хаменеи, Женева (город), МАГАТЭ
Иран не планировал создавать ядерные бомбы, заявил МИД

МИД: Иран не планировал создавать ядерные бомбы, о которых говорил Уиткофф

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Иран не имел намерений создавать ядерные бомбы, о которых заявлял спецпосланник США Стив Уиткофф по итогам переговоров с иранской стороной, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
Уиткофф ранее в эфире телеканала Fox News заявил, что иранские переговорщики "похвастались" тем, что у них есть 400 килограммов обогащенного до 60% урана и что они знают, что из этого можно сделать 11 атомных бомб.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Постпред рассказал о предложении Ирана по ядерной сделке, одобренном МАГАТЭ
3 марта, 17:55
"Это не секрет (что у Ирана есть 400 килограммов обогащенного урана – ред.). Но дело в том, что если то количество урана, обогащенного до 60%, обогатить до более высокого уровня, то его хватит для 10,2 ядерных бомб. Но это не значит, что мы собирались заполучить 10,2 ядерных бомбы", - сказал замглавы МИД Ирана в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, представители Ирана не хвастались, а просто констатировали известный факт. Озвученные цифры открыто публиковало и МАГАТЭ, добавил замглавы иранского МИД.
"В ходе последней встречи в Женеве в ее конце все стороны, включая американцев и Иран, и посредников, министра иностранных дел Омана, - все мы согласились, что это была хорошая встреча. Был прогресс. И на самом деле мы договорились прислать технические команды в Вену, а к концу недели мы принципиально договорились о встрече", - сказал дипломат.
В этой связи он выразил удивление тем, что за 48 часов американская администрация сменила позицию.
"Господин Уиткофф должен прийти к вам в передачу и рассказать аудитории, почему они передумали, почему они был удовлетворены итогами переговоров в Женеве, а потом меньше чем через 48 часов они поменяли точку зрения и прибегли к насилию", - заявил Тахт-Раванчи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В США уже заявляли об уничтожении ядерной программы Ирана, сообщил Пушков
2 марта, 22:28
 
В миреИранСШАСтив УиткоффМаджид Тахт-РаванчиАли ХаменеиЖенева (город)МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала