Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД - РИА Новости, 05.03.2026
11:32 05.03.2026 (обновлено: 12:04 05.03.2026)
Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД
Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД
Иран не пропускает через Ормузский пролив американские и израильские суда, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:32:00+03:00
2026-03-05T12:04:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
ормузский пролив
иран
сша
в мире, ормузский пролив, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп
Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД

МИД: Иран не пропускает через Ормузский пролив торговые суда противников

© REUTERS / West Asia News AgencyВоеннослужащие КСИР
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / West Asia News Agency
Военнослужащие КСИР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 5 мар — РИА Новости. Иран не пропускает через Ормузский пролив американские и израильские суда, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.
«

"Мы не хотим оказывать поддержку нашим врагам. Поэтому мы не разрешаем проход через Ормузский пролив какого-либо торгового судна или военного корабля наших противников. Мы сейчас в состоянии войны", — рассказал он в интервью турецкому телеканалу A Haber.

Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Иранские военные ранее заявили, что не закрыли Ормузский пролив и продолжают взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам.
Утром в четверг КСИР сообщил о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе, на нем вспыхнул пожар.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Между обогащением и крахом: определена роковая цена на нефть
Вчера, 08:00
После начала иранских атак президент Дональд Трамп отметил, что ВМС США начнут сопровождать танкеры. Также он поручил застраховать всю морскую торговлю в Персидском заливе.
В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреОрмузский проливИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала