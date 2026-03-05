Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД

СТАМБУЛ, 5 мар — РИА Новости. Иран не пропускает через Ормузский пролив американские и израильские суда, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.
«
"Мы не хотим оказывать поддержку нашим врагам. Поэтому мы не разрешаем проход через Ормузский пролив какого-либо торгового судна или военного корабля наших противников. Мы сейчас в состоянии войны", — рассказал он в интервью турецкому телеканалу A Haber.
Иранские военные ранее заявили, что не закрыли Ормузский пролив и продолжают взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам.
Утром в четверг КСИР сообщил о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе, на нем вспыхнул пожар.
После начала иранских атак президент Дональд Трамп отметил, что ВМС США начнут сопровождать танкеры. Также он поручил застраховать всю морскую торговлю в Персидском заливе.
В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.