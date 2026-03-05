https://ria.ru/20260305/iran-2078684696.html
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет из Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:29:00+03:00
2026-03-05T11:29:00+03:00
2026-03-05T11:32:00+03:00
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_0:54:985:608_1920x0_80_0_0_d2333aad061617d9b03d6f1f02467373.jpg
https://ria.ru/20260305/ksir-2078668049.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_c45cc676ddee641526be638f6ffa6519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
Армия Израиля ведет перехват ракет со стороны Ирана