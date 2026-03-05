https://ria.ru/20260305/iran-2078683975.html
Утверждения о попытках Ирана создать ядерное оружие лживы, заявили в МИД
Утверждения о попытках Ирана заполучить ядерное оружие являются большой ложью, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. РИА Новости, 05.03.2026
Гарибабади: утверждения о попытках страны создать ядерное оружие являются ложью