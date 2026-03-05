Рейтинг@Mail.ru
Иран был готов отказаться от ядерных наработок, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 05.03.2026
11:26 05.03.2026 (обновлено: 11:37 05.03.2026)
Иран был готов отказаться от ядерных наработок, заявил замглавы МИД
Иран был готов отказаться от ядерных наработок, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Иран был готов отказаться от ядерных наработок, заявил замглавы МИД
Иран был готов отказаться от своих ядерных наработок при условии получения выгодного встречного предложения со стороны США, заявил в четверг заместитель... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран был готов отказаться от ядерных наработок, заявил замглавы МИД

Тахт-Раванчи: Иран был готов отказаться от ядерных наработок

© AP Photo / Hasan SarbakhshianВид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Иран был готов отказаться от своих ядерных наработок при условии получения выгодного встречного предложения со стороны США, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
По его словам, Тегеран не "хвастался" своими достижениями в ядерной сфере на переговорах с США вопреки тому, как это ранее публично описывал спецпосланник США Стив Уиткофф.
"Мы не хвастались - мы лишь говорили, что это результат наших научных достижений", — сказал Тахт-Раванчи в интервью телеканалу MSNBC.
Он добавил, что Иран был готов "избавиться" от этих наработок, если бы получил "что-то хорошее взамен" в рамках новых договорённостей с Вашингтоном.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
США не хватило выдержки по иранской ядерной программе, заявил Ульянов
4 марта, 18:35
4 марта, 18:35
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
