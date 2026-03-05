Рейтинг@Mail.ru
Тегеран не направлял США посланий по завершению конфликта, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
11:22 05.03.2026 (обновлено: 11:30 05.03.2026)
Тегеран не направлял США посланий по завершению конфликта, заявил МИД Ирана
Тегеран не направлял США посланий по завершению конфликта, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Тегеран не направлял США посланий по завершению конфликта, заявил МИД Ирана
Иран не направлял никаких посланий США о завершении конфликта, усилия страны сейчас сфокусированы на самозащите, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Маджид... РИА Новости, 05.03.2026
иран
тегеран (город)
сша
маджид тахт-раванчи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
сша
иран, тегеран (город), сша, маджид тахт-раванчи, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Тегеран (город), США, Маджид Тахт-Раванчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тегеран не направлял США посланий по завершению конфликта, заявил МИД Ирана

МИД Ирана: усилия Тегерана сейчас сфокусированы на самозащите

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Иран не направлял никаких посланий США о завершении конфликта, усилия страны сейчас сфокусированы на самозащите, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
Отвечая на вопрос телеканала MS Now о контактах США и Ирана после начала операции против Исламской Республики, дипломат заявил, что Тегеран ничего не слышал от Вашингтона и не передавал никаких сообщений американцам.
"Мы находимся в оборонительном режиме, и то, на чем мы концентрируемся, - это защитить самих себя... Таким образом, никакого сообщения не посылалось, и мы не получали никакого сообщения ни от Америки, ни от кого-либо еще", - добавил Тахт-Раванчи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Утверждения о попытках Ирана создать ядерное оружие лживы, заявили в МИД
ИранТегеран (город)СШАМаджид Тахт-РаванчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
