Тегеран не направлял США посланий по завершению конфликта, заявил МИД Ирана
Тегеран не направлял США посланий по завершению конфликта, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Тегеран не направлял США посланий по завершению конфликта, заявил МИД Ирана
Иран не направлял никаких посланий США о завершении конфликта, усилия страны сейчас сфокусированы на самозащите, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Маджид
2026-03-05T11:22:00+03:00
2026-03-05T11:22:00+03:00
2026-03-05T11:30:00+03:00
иран
тегеран (город)
сша
маджид тахт-раванчи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
2026
Тегеран не направлял США посланий по завершению конфликта, заявил МИД Ирана
МИД Ирана: усилия Тегерана сейчас сфокусированы на самозащите