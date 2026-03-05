https://ria.ru/20260305/iran-2078680805.html
В США спорят об истинных целях операции против Ирана, заявил Лавров
В США спорят об истинных целях операции против Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
В США спорят об истинных целях операции против Ирана, заявил Лавров
Внутри США существуют споры об истинных целях военной операции США и Израиля против Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:14:00+03:00
2026-03-05T11:14:00+03:00
2026-03-05T11:24:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078658996.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, сергей лавров
В мире, Иран, США, Израиль, Сергей Лавров
В США спорят об истинных целях операции против Ирана, заявил Лавров
Лавров: в США спорят об истинных целях военной операции против США