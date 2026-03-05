Рейтинг@Mail.ru
Более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 05.03.2026 (обновлено: 10:59 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/iran-2078672889.html
Более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан - РИА Новости, 05.03.2026
Более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Более 260 россиян эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу с начала военной операции США и Израиля, сообщили РИА Новости в государственной... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:39:00+03:00
2026-03-05T10:59:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg
https://ria.ru/20260305/dubay-2078600335.html
иран
сша
израиль
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_776aaababa50f2812a253a3ce1a7ca2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, азербайджан
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Азербайджан
Более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан

РИА Новости: более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 5 мар - РИА Новости. Более 260 россиян эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу с начала военной операции США и Израиля, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана.
"С 28 февраля до 11.00 (10.00 мск - ред.) 5 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуирован 261 гражданин России. В общей сложности эвакуированы 1 тысяча 335 человек из 45 стран", - сообщили в погранслужбе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Удары по Ирану были нанесены несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд прошел 26 февраля в Женеве. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Дубай - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала, как их выселяли из отеля в Дубае
Вчера, 02:47
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала