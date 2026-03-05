https://ria.ru/20260305/iran-2078672889.html
Более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан - РИА Новости, 05.03.2026
Более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Более 260 россиян эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу с начала военной операции США и Израиля, сообщили РИА Новости в государственной... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
азербайджан
иран
сша
израиль
азербайджан
Более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан
РИА Новости: более 260 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан