Иран атаковал позиции сепаратистов, готовивших нападение с запада

ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Иран атаковал позиции сепаратистов, которые готовились атаковать страну через западную границу при поддержке США и Израиля, сообщает министерство разведки.
"Сепаратистские террористические группировки намеревались при поддержке американо-сионистского врага, злоупотребив военными условиями, перейти западную границу страны и произвести с сепаратистскими целями атаки на приграничные районы и города. Однако в ходе совместной превентивной наступательной операции министерства разведки и КСИР значительная часть позиций и объектов наемников была уничтожена, и им были нанесены тяжелые потери", - говорится в сообщении министерства, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.