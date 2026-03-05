Рейтинг@Mail.ru
Иран атаковал позиции сепаратистов, готовивших нападение с запада - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/iran-2078664585.html
Иран атаковал позиции сепаратистов, готовивших нападение с запада
Иран атаковал позиции сепаратистов, готовивших нападение с запада - РИА Новости, 05.03.2026
Иран атаковал позиции сепаратистов, готовивших нападение с запада
Иран атаковал позиции сепаратистов, которые готовились атаковать страну через западную границу при поддержке США и Израиля, сообщает министерство разведки. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:12:00+03:00
2026-03-05T10:12:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078472483_77:0:1024:533_1920x0_80_0_0_8f7675f446a62c6efb9cef9a8dd109a4.jpg
https://ria.ru/20260305/vojna-2078661342.html
https://ria.ru/20260305/iran-2078642437.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078472483_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_dfa93d0f174cedc8d65a95bbfd6c4663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран атаковал позиции сепаратистов, готовивших нападение с запада

Иран атаковал позиции сепаратистов, готовившихся атаковать страну

© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с иранским флагом в Тегеране
Мужчина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Иран атаковал позиции сепаратистов, которые готовились атаковать страну через западную границу при поддержке США и Израиля, сообщает министерство разведки.
"Сепаратистские террористические группировки намеревались при поддержке американо-сионистского врага, злоупотребив военными условиями, перейти западную границу страны и произвести с сепаратистскими целями атаки на приграничные районы и города. Однако в ходе совместной превентивной наступательной операции министерства разведки и КСИР значительная часть позиций и объектов наемников была уничтожена, и им были нанесены тяжелые потери", - говорится в сообщении министерства, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран закончит войну, когда достигнет своих целей, заявили в командовании
Вчера, 09:58
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран реализует военные планы
Вчера, 07:16
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала