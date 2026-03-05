Рейтинг@Mail.ru
Иран не закрыл Ормузский пролив и взаимодействует с судами, заявил Хейдари - РИА Новости, 05.03.2026
09:56 05.03.2026 (обновлено: 10:12 05.03.2026)
Иран не закрыл Ормузский пролив и взаимодействует с судами, заявил Хейдари
Иран не закрыл Ормузский пролив и взаимодействует с судами, заявил Хейдари - РИА Новости, 05.03.2026
Иран не закрыл Ормузский пролив и взаимодействует с судами, заявил Хейдари
Иран не закрыл Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам, заявил заместитель командующего... РИА Новости, 05.03.2026
ормузский пролив, в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Ормузский пролив, В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран не закрыл Ормузский пролив и взаимодействует с судами, заявил Хейдари

Хейдари: Иран не закрыл Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с судами

ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иран не закрыл Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования "Хатам аль-Анбия" Каюмарс Хейдари.
"Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам", — приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции, заявили в Генштабе
Вчера, 08:47
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
При этом в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде заявлял, что Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе для нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран реализует военные планы
Вчера, 07:16
 
