Иран не закрыл Ормузский пролив и взаимодействует с судами, заявил Хейдари

ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Иран не закрыл Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами согласно международным протоколам, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования "Хатам аль-Анбия" Каюмарс Хейдари.
"Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам", — приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.