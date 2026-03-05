Рейтинг@Mail.ru
09:46 05.03.2026 (обновлено: 09:51 05.03.2026)
Иран сообщил об ударах по топливным резервуарам израильской базы
Иран сообщил об ударах по топливным резервуарам израильской базы
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сообщил об ударах по топливным резервуарам израильской базы

Армия Ирана: Тегеран ударил по топливным резервуарам израильской авиабазы

ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по топливным резервуарам израильской авиабазы "Рамат Давид", сообщила армия Ирана.
"Военно-морские силы армии Ирана, запустив несколько беспилотников Aresh в сторону оккупированных территорий, нанесли удары по топливным резервуарам авиабазы "Рамат-Давид", - говорится в заявлении армии, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
