Иран сообщил об ударах по топливным резервуарам израильской базы
Иран сообщил об ударах по топливным резервуарам израильской базы - РИА Новости, 05.03.2026
Иран сообщил об ударах по топливным резервуарам израильской базы
Иранские военные нанесли удары по топливным резервуарам израильской авиабазы "Рамат Давид", сообщила армия Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
