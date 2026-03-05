Хегсет обсудит с командующим CENTCOM ход операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет в четверг посетит штаб Центрального командования ВС США (CENTCOM) на авиабазе Макдилл во Флориде, где обсудит ход операции против Ирана, говорится в обнародованном сообщении CENTCOM.

В командовании подчеркнули, что в первые четыре дня операции было нанесено более 2 тысяч ударов с применением свыше 2 тысяч высокоточных боеприпасов, запущенных с воздуха, суши и моря.