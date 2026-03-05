Рейтинг@Mail.ru
Хегсет обсудит с командующим CENTCOM ход операции против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 05.03.2026 (обновлено: 09:32 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/iran-2078655243.html
Хегсет обсудит с командующим CENTCOM ход операции против Ирана
Хегсет обсудит с командующим CENTCOM ход операции против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Хегсет обсудит с командующим CENTCOM ход операции против Ирана
Министр войны США Пит Хегсет в четверг посетит штаб Центрального командования ВС США (CENTCOM) на авиабазе Макдилл во Флориде, где обсудит ход операции против... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:22:00+03:00
2026-03-05T09:32:00+03:00
в мире
сша
флорида
иран
пит хегсет
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071231351_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fe9d2b7bd24e4bc2ace4f958f0e598bc.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078560117.html
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
сша
флорида
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071231351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9909933fa387f65332e273d4fadd52c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, иран, пит хегсет, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Флорида, Иран, Пит Хегсет, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хегсет обсудит с командующим CENTCOM ход операции против Ирана

Шеф Пентагона Хегсет посетит штаб CENTCOM для обсуждения операции против Ирана

© AP Photo / Kevin WolfГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет в четверг посетит штаб Центрального командования ВС США (CENTCOM) на авиабазе Макдилл во Флориде, где обсудит ход операции против Ирана, говорится в обнародованном сообщении CENTCOM.
"Министр войны Пит Хегсет 5 марта посетит штаб Центрального командования США на авиабазе Макдилл во Флориде и встретится с командующим CENTCOM адмиралом Брэдом Купером для получения обновлённой информации о ходе операции "Эпическая ярость", - отмечается в заявлении.
Дым в Тегеране после ракетного удара - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Не учел главного". Почему у Трампа все пошло не по плану
Вчера, 08:00
Как отметили в CENTCOM, целью операции является подрыв военного потенциала Ирана и устранение объектов, которые, по оценке Вашингтона, представляют непосредственную угрозу для американских сил.
В командовании подчеркнули, что в первые четыре дня операции было нанесено более 2 тысяч ударов с применением свыше 2 тысяч высокоточных боеприпасов, запущенных с воздуха, суши и моря.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреСШАФлоридаИранПит ХегсетВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала