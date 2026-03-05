Хегсет обсудит с командующим CENTCOM ход операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет в четверг посетит штаб Центрального командования ВС США (CENTCOM) на авиабазе Макдилл во Флориде, где обсудит ход операции против Ирана, говорится в обнародованном сообщении CENTCOM.
"Министр войны Пит Хегсет 5 марта посетит штаб Центрального командования США на авиабазе Макдилл во Флориде и встретится с командующим CENTCOM адмиралом Брэдом Купером для получения обновлённой информации о ходе операции "Эпическая ярость", - отмечается в заявлении.
Как отметили в CENTCOM, целью операции является подрыв военного потенциала Ирана и устранение объектов, которые, по оценке Вашингтона, представляют непосредственную угрозу для американских сил.
В командовании подчеркнули, что в первые четыре дня операции было нанесено более 2 тысяч ударов с применением свыше 2 тысяч высокоточных боеприпасов, запущенных с воздуха, суши и моря.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.