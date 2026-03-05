Рейтинг@Mail.ru
Аракчи: США пожалеют, что потопили иранский корабль в международных водах
09:18 05.03.2026 (обновлено: 09:19 05.03.2026)
Аракчи: США пожалеют, что потопили иранский корабль в международных водах
США пожалеют о том, что потопили иранский корабль в международных водах, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 05.03.2026
Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США
Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Department of War/X
Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. США пожалеют о том, что потопили иранский корабль в международных водах, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"США совершили преступление в море, в 2000 миль от берегов Ирана. Корабль Dena… со 130 членами экипажа подвергся удару в международных водах без предупреждения. Помяните моё слово: США с горечью пожалеют о прецеденте, который они создали", - написал министр на своей официальной странице в соцсети Х.
Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.
Дым в Тегеране после ракетного удара - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Не учел главного". Почему у Трампа все пошло не по плану
Вчера, 08:00
 
Заголовок открываемого материала