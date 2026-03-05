https://ria.ru/20260305/iran-2078654961.html
Аракчи: США пожалеют, что потопили иранский корабль в международных водах
Аракчи: США пожалеют, что потопили иранский корабль в международных водах - РИА Новости, 05.03.2026
Аракчи: США пожалеют, что потопили иранский корабль в международных водах
США пожалеют о том, что потопили иранский корабль в международных водах, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:18:00+03:00
2026-03-05T09:18:00+03:00
2026-03-05T09:19:00+03:00
в мире
сша
иран
индийский океан
аббас аракчи
пит хегсет
военная операция сша и израиля против ирана
